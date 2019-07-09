Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналистаРБК 04:04
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен. Об этом заявил гендиректор грузинского телеканала Ника Гварамия в эфире канала «Громадьске».
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Гендиректор «Рустави 2» заявил о росте рейтинга канала после нецензурной брани в адрес Путина
Телеканал 360°вчера в 21:46
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В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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