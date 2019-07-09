Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналистаРБК 04:04

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен. Об этом заявил гендиректор грузинского телеканала Ника Гварамия в эфире канала «Громадьске».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Рустави 2» не будет увольнять оскорбившего Путина журналиста

Известия05:47

Гендиректор «Рустави 2» заявил о росте рейтинга канала после нецензурной брани в адрес Путина

Телеканал 360°вчера в 21:46

Гендиректор «Рустави 2» заявил о росте рейтинга после оскорбления Путина

РБК05:54

Директор «Рустави 2» похвастался рейтингами после оскорбления Путина

Газета.Ru04:41

Руководство «Рустави-2» отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста

РИА Новости05:31

Стало известно о росте рейтинга «Рустави 2» после матерщины в адрес Путина

Lenta.ruвчера в 19:32

Телеканал «Рустави 2» отказался увольнять журналиста, оскорбившего Путина

Росбалтвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон

Директор «Рустави-2» : оскорбления в адрес Путина повысили рейтинг

Вести.UZ04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
Политика

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика

Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми

Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков

В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.
Обновлено в 06:14
Общество

В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

На Украине суд подтвердил отмену единой цены на газ

На Украине апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, которым отменяется установление единой цены на газ для населения.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

Обновлено вчера в 12:22
Общество

Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии

В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Кино

Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено вчера в 10:49
Политика

Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Теннис

Федерер установил новый рекорд турниров «Большого шлема»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на Уимблдоне под вторым номером, смог выйти в 1/4 финала турнира.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Бизнесмена и экс-чекиста во Владивостоке осудили за раскрытие агента ФСБ

Как пишет "Коммерсант", 8 июля во Владивостоке суд вынес приговор двум бизнесменам-рыбопромышленникам по статье 283 УК - незаконное получение сведений, составляющих гостайну.
Обновлено в 01:26
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке

Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Наука

Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»

Обновлено в 05:32
Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Общество

В зоне прилета Кольцово открылся магазин Duty Free

Обновлено в 05:13
Экономика

В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика

Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов

Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Футбол

Джикия назначен капитаном «Спартака»

Обновлено в 05:51
Политика

Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное