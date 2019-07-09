Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналистаРБК 04:04

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен. Об этом заявил гендиректор грузинского телеканала Ника Гварамия в эфире канала «Громадьске».
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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