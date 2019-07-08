Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналистаLenta.ru вчера в 16:57

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом заявил гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия в эфире программы «Нині вже» на телеканале «Громадське».
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
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