Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналистаLenta.ru вчера в 16:57
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом заявил гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия в эфире программы «Нині вже» на телеканале «Громадське».
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Гендиректор «Рустави 2» заявил о росте рейтинга канала после нецензурной брани в адрес Путина
Телеканал 360°вчера в 21:46
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