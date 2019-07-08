Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфиреРИА Новости 19:55

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Читать в источнике
Ника Гварамия
В эти минуты пока не будет обеспечена наша безопасность мы прекращаем вещание. Сейчас мы выключим наш эфир. Все журналисты выйдут. Мы видим все то, что происходит с поощрения властей и из-за их прямых заявлений – это та реакция, которой нам угрожали.
— Ника Гварамия, грузинский юристФедералПресс 19:17

Подробнее о событии

«Рустави 2» прекратила вещание после матерных высказываний в адрес Путина

РБК18:50

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

РИА Новости19:55

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Коммерсантъ19:25

На стихийный протест у здания «Рустави 2» отреагировало МВД Грузии

Газета.Ru20:07

В МВД Грузии рассказали о ситуации около здания «Рустави 2»

RT на русском22:31

МВД Грузии заявило, что обеспечивает безопасность всех сотрудников телеканала Rustavi 2

ТАСС19:45

МВД Грузии обеспечит безопасность сотрудников «Рустави 2»

Sputnik Грузия19:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Наука

В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

Обновлено 05 июля в 08:49
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Общество

В Белфасте вышивают гобелен по мотивам «Игры престолов»

Команда волонтеров из музея Ольстера в Белфасте (столица Северной Ирландии) завершают работу над гобеленом по мотивам сериала "Игра престолов", сообщает The Guardian.
Обновлено в 21:35
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Политика

Россия и Украина проведут прямой телемост

Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Общество

Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника

Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:03
Театры

Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета

Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе.
Обновлено в 06:54
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Кино

20-летний актер Disney умер от приступа во сне

Обновлено в 05:40
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Политика

Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня

До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Политика

Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики

"Если бы Россия и Украина сотрудничали по вопросам освоения Арктики, то это принесло бы результаты, но к сожалению, нынешнее ухудшение отношений двух стран делает такое сотрудничество невозможным, вернее сказать, Украина сможет эффективно проявить себя в освоении Арктики только при условии нормализации отношений с Россией", - сказал эксперт.
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Общество

Три новых министра вошли в правительство Забайкалья

Исполняющий обязанности первого вице-премьера Марат Мирхайдаров 8 июля во время оперативного совещания правительства объявил о назначении сразу трёх новых краевых министров.
Обновлено в 22:38
Политика

В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ

В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Экономика

Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО

Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Технологии

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Обновлено в 17:20
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Кино

Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney

Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Культура

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 13:42
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера

Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено в 15:26
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Факел — Торпедо (Москва) 0:1

Обновлено в 13:54
Армия и оружие

В ВВС Индии опасаются, что «Рафалям» могут помешать индийские голуби

Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное