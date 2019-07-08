Политика
«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфиреГазета.Ru 18:46
Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, речь идет о нецензурных высказываниях телеведущего Георгия Габунии.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:38, Вашингтон
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Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
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В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
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Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
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Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
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Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Экономика
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Обновлено в 13:30
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Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Футбол
Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы
В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
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Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
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Политика
Грузинский канал сказал опасное про родителей Путина. Реакция президента последовала в «Твиттере»
Почти минуту грузинские телезрители слушали ругательства в адрес российского лидера.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Тюмени около понтонной переправы баржа с подъемным краном зацепила высоковольтный кабель, тот упал в реку и убил всю рыбу в окрестности.
Обновлено в 13:15
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«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
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Экономика
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По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
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Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
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Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
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Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
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Экономика
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Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли.
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Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
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Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
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Генпрокуратура РФ упорядочит отделы правовой статистики
Генпрокуратура РФ опубликовала на сайте нормативно-правовых актов проект приказа о создании ведомственных отделов правовой статистики, ИТ и ИБ по всей стране.
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