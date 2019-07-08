Политика

«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфиреГазета.Ru 18:46

Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, речь идет о нецензурных высказываниях телеведущего Георгия Габунии.
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У здания «Рустави-2» началась акция протеста с требованием уволить Габунию

Взгляд.ру17:35

«Рустави 2» приостановил вещание из-за акций протеста

Коммерсантъ19:25

«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире

Газета.Ru18:46

Гендиректор Rustavi 2 заявил о прекращении вещания из-за угроз со стороны митингующих

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«Рустави 2» прекратила вещание после матерных высказываний в адрес Путина

РБК18:50

Около здания «Рустави 2» устроили акцию протеста из-за ругани ведущего в адрес Путина

RT на русском19:13

Тбилиси не спит: жители города требуют уволить ведущего Габуния, «Рустави 2» прекратило вещание

Вести.Ru19:22
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Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика

Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Общество

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Российские инспекторы посетят военный объект в Словении

Российская группа инспекторов 9 июля посетит военный объект в Словении в в рамках Венского документа, сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:45
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Культура

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Политика

Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Футбол

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы

В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Футбол

Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»

Обновлено в 13:25
Политика

Грузинский канал сказал опасное про родителей Путина. Реакция президента последовала в «Твиттере»

Почти минуту грузинские телезрители слушали ругательства в адрес российского лидера.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Тюмени около понтонной переправы баржа с подъемным краном зацепила высоковольтный кабель, тот упал в реку и убил всю рыбу в окрестности.
Обновлено в 13:15
Кино

«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат

Обновлено в 19:15
Футбол

Дан Петреску: Посоветовал Хаджи выбрать «Спартак»

Обновлено в 12:14
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Экономика

Опасное вместо

Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли.
Обновлено в 17:59
Авто

Toyota Camry стала бестселлером компании в России

Обновлено в 01:10
Технологии

Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?

Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
Обновлено в 12:44
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Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Общество

Генпрокуратура РФ упорядочит отделы правовой статистики

Генпрокуратура РФ опубликовала на сайте нормативно-правовых актов проект приказа о создании ведомственных отделов правовой статистики, ИТ и ИБ по всей стране.
Обновлено в 19:30
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Рустави 2
Телеканал
Грузинская частная телекомпания. Основана в г. Рустави, сейчас вещает из Тбилиси, охватывает 85% населения страны. За пределами Грузии транслируется в Европе и на Ближнем Востоке.
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