Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, речь идет о нецензурных высказываниях телеведущего Георгия Габунии.

«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире

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