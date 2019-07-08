Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфиреРИА Новости 19:55
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
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В эти минуты пока не будет обеспечена наша безопасность мы прекращаем вещание. Сейчас мы выключим наш эфир. Все журналисты выйдут. Мы видим все то ,что происходит с поощрения властей и из-за их прямых заявлений – это та реакция, которой нам угрожали.
— Ника Гварамия, грузинский юристФедералПресс 19:17
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