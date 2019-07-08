В эти минуты пока не будет обеспечена наша безопасность мы прекращаем вещание. Сейчас мы выключим наш эфир. Все журналисты выйдут. Мы видим все то ,что происходит с поощрения властей и из-за их прямых заявлений – это та реакция, которой нам угрожали.

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«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

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