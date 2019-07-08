Политика

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес ПутинаКоммерсантъ вчера в 19:25

Собравшиеся отказываются расходиться, пока все их требования не будут выполнены. В здание телекомпании летят яйца. Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
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Ника Гварамия
В эти минуты пока не будет обеспечена наша безопасность мы прекращаем вещание. Сейчас мы выключим наш эфир. Все журналисты выйдут. Мы видим все то, что происходит с поощрения властей и из-за их прямых заявлений – это та реакция, которой нам угрожали.
— Ника Гварамия, грузинский юристФедералПресс вчера в 19:17

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