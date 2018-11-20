Экономика
Roust запускает собственную марку в этой категории Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико («Русский стандарт», «Зеленая марка») со следующего года расширит собственный портфель крепкого алкоголя, включив в него категорию коньяка — в ней компания будет представлена маркой «Дубровский».
Коммерсантъвчера в 13:14
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Экономика
Акции Nissan и Mitsubishi дешевеют на новостях об аресте главы альянса
Акции Nissan и Mitsubishi Motors дешевеют на Токийской фондовой бирже на новостях об аресте главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 03:51
Экономика
В ЦБ рассказали о сглаживающих инструментах для борьбы с санкциями
Вводимые другими странами санкции могут создавать всплески волатильности на российском рынке, и к этому нужно быть готовым, заявила, выступая на финансовом форуме газеты «Ведомости», первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 04:08
Экономика
Госдума приняла бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2019–2021 годы
Бюджеты внебюджетных фондов — Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования — на ближайшую трехлетку 2019−2021 годов Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.
Обновлено в 04:07
Экономика
Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов
Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже важной психологической отметки в пять тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 04:01
Экономика
Индекс «свободных денег» «Ромир» в октябре потерял 2,2 процента
По сравнению с ситуацией месяцем ранее показатель уменьшился на 500 рублей или 2,2 процента.
Обновлено в 03:42
Экономика
Societe Generale выплатит штраф в $1,34 млрд за нарушение санкций США
Французский банк Societe Generale SA согласился выплатить штраф в размере $1,34 млрд, чтобы урегулировать ситуацию с властями США и штата Нью-Йорк, которые обвинили финансовую организацию в проведении транзакций на миллиарды долларов в интересах стран, находящихся под санкциями.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Нефть подешевела на 2,6%. Рубль этого не заметил и укрепился к доллару
Обычно курс рубля следует за нефтяными котировками и снижается, если нефть дешевеет.
Обновлено в 03:31
Экономика
В Ростовской области урожай зерновых составил почти 11 миллионов тонн
Аграрии Ростовской области собрали в текущем году почти 11 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, что превышает среднегодовые показатели региона, сообщает правительство области.
Обновлено в 04:08
Энергетика
«Роснефть» связала перекупщиков бензина с экс-сотрудниками биржи
В сообщении говорится, что «Роснефть» продолжает поставлять топливо на биржу, но также работает с ней, чтобы дисквалифицировать «участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел».
Обновлено в 00:57
Экономика
Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня
Доля пессимистов среди финдиректоров за последние полгода увеличилась почти в четыре раза и достигла 37% — рекордного показателя за все время исследований Deloitte.
Обновлено в 04:07
Экономика
ЦБ оценил влияние бюджетного маневра на рост экономики
Запланированный правительством масштабный налогово-бюджетный маневр приведет к ускорению экономики в среднесрочной перспективе на 0,2–0,3 п.п. в год, говорится в аналитической записке (.pdf) департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Обновлено в 02:43
Экономика
С начала года РНКБ выдал более 5 млрд рублей на покупку жилья в Крыму
С начала 2018 года Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) выдал более 2,5 тыс. кредитов на покупку жилья в Крыму на общую сумму более 5 млрд рублей, сообщает 20 ноября пресс-служба кредитного учреждения.
Обновлено в 04:07
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России выросла почти в два раза за год
Во втором квартале 2015 года доля нелегальных сигарет составляла 1,09% на рынке, в третьем квартале 2016 года доля — 2,45%, в 2017-м — 4,5%.
Обновлено в 03:48
Экономика
В АО «Казахстанские железные дороги» сменился председатель правления
Напомним, ранее должность председателя правления «Казахстанских железных дорог» занимал Канат Алпысбаев.
Обновлено в 02:59
Экономика
«Сафмар финансовые инвестиции» направит до 6 млрд рублей на buy back
На прошлой неделе совет директоров ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» одобрил программу обратного выкупа акций (buy back) холдинга на сумму до 6 млрд рублей.
Обновлено в 03:59