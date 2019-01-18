Политика

Русский экзархат в Западной Европе не подчинился КонстантинополюRT на русском вчера в 20:46

Духовенство русского экзархата Западной Европы, ранее упразднённого Константинопольским патриархатом, отказалось подчиняться этому решению Константинополя и выполнять поручения европейских архиереев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте экзархата.
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"В последние дни многие священники и диаконы Архиепископии получили письмо от греческого митрополита страны, где они проживают, с приказом перестать поминать своего собственного архиепископа и присоединиться к духовенству греческих митрополий", — отмечается в сообщении
 на сайте экзархата.
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