Русский экзархат Европы отказался подчиняться греческим митрополитамРБК вчера в 16:04

с чего всё началось

Западноевропейский экзархат русских церквей, упраздненный Константинопольским синодом в ноябре 2018 года, отверг призыв Константинополя перейти в подчинение его архиереям на территории каждой из стран Европы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте экзархата.

Происшествия Происшествия Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Авто Авто Назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год Рейтинг самых популярных в Москве новых автомобилей в ушедшем году возглавил KIA Rio. Было продано 13 тысяч экземпляров.

Авто Авто Tesla намерена уволить тысячи сотрудников Компания Tesla намерена уволить более трех тысяч сотрудников, или 7% персонала.

Армия и оружие Армия и оружие СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль» Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.

Транспорт Транспорт На Ферганской улице в Москве снова просел грунт В столице снова перекрыт участок Ферганской улицы от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина — причиной стало уже второе за эту неделю проседание грунта.

Происшествия Происшествия Пожар на складе в Благовещенске потушен Крупный пожар на складе с полистиролом в Благовещенске ликвидирован, пострадавших нет. Пожарные проводят проливку, передает ТАСС.

Культура Культура Сатирик Семен Лившин скончался в США

Путешествия Путешествия Власти Бали введут налог для иностранных туристов

Происшествия Происшествия В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

Происшествия Происшествия Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США

Экономика Экономика На Ривненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети "Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.

Общество Общество Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes

Происшествия Происшествия В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

Политика Политика Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.

Общество Общество В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.

Происшествия Происшествия Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Алексея Кириллова (Алекс Лесли), которые были задержаны накануне по делу о вовлечении в занятие проституцией.

Происшествия Происшествия В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморского края на 7,5 млн рублей Злоумышленники обокрали в центре Москвы квартиру бывшего губернатора Приморского края, бизнесмена Сергея Дарькина на 7,5 млн рублей.

Авто Авто Ford Mondeo наконец-то обновился Кроме оставшегося без изменений 165-сильного турбомотора объемом 1,5 л, в гамме двигателей имеется 2-литровый дизель в трех вариантах мощности: 120, 150 и 190 л.с. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая «механика», а для самых мощных турбодизелей доступен еще и новый «автомат».

Авто Авто В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Религия Религия В Риге сообщили об отмене крещенских купаний В Латвийской православной церкви (ЛПЦ) сообщили, что крещенские купания в Риге отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Теннис Теннис Медведев вышел в четвертый круг Australian Open В следующем круге Медведев, последний из оставшихся представителей России в мужской сетке турнира, сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и Денисом Шаповаловым (25) из Канады.

Общество Общество Астрономы рассказали, как будет проходить полное лунное затмение

Общество Общество В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.

Общество Общество В Чувашии попросили списать долги за газ по примеру Чечни Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов попросил прокуратуру списать задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне.

Общество Общество Ученые рассказали, какая диета обеспечит здоровье будущим поколениям Согласно исследованию, современный рацион питания людей, сформированный под влиянием западной кухни, опасен для будущего человечества и планеты в целом, поскольку по прогнозу ученых к 2050 году население Земли достигнет 10 миллиардов человек.

Интернет Интернет Facebook тестирует новую секретную соцсеть для подростков Компания Facebook уже несколько месяцев занимается разработкой нового приложения LOL, ориентированное на подростков.

Общество Общество Саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов

Экономика Экономика Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто.