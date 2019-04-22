Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларовРоссийская газета 08:14
Внедорожник станет гораздо более современным, с другой рамой, подвесками и перепроектированным кузовом. Такой "Русский Прадо" обойдётся Ульяновскому автозаводу в 7,4 млн долларов по текущему курсу (482 900 000 рублей). Разработка "Патриота" второй генерации началась в 2017 года.
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Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени
Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
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При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
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Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
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Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Армия и оружие
В армии Украины появится новая медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
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Сколько богатства приходится на 3% самых обеспеченных россиян
На долю 3% обеспеченных жителей России приходится 89% всех финансовых активов и сбережений, а также 92% всех срочных вкладов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»
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Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
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Капитализация развлекательной компании Netflix, поставщика фильмов и сериалов на основе потокового видео, снизилась на $8 млрд на фоне новостей о запуске стримингового сервиса Walt Disney.
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Обновлено в 08:30
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28