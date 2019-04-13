Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларовРоссийская газета 08:14

Внедорожник станет гораздо более современным, с другой рамой, подвесками и перепроектированным кузовом. Такой "Русский Прадо" обойдётся Ульяновскому автозаводу в 7,4 млн долларов по текущему курсу (482 900 000 рублей). Разработка "Патриота" второй генерации началась в 2017 году.
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