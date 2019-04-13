Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларовРоссийская газета 08:14
Внедорожник станет гораздо более современным, с другой рамой, подвесками и перепроектированным кузовом. Такой "Русский Прадо" обойдётся Ульяновскому автозаводу в 7,4 млн долларов по текущему курсу (482 900 000 рублей). Разработка "Патриота" второй генерации началась в 2017 году.
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Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
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Наука
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Улучшение в работе Face ID помогут определять личность по сетчатке глаз, а не только сканировать лицо.
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В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже
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Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Спорт
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Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
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Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
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Политика
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Гаджеты
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Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.
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Обновлено в 08:21
Игры
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Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
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Общество
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Обновлено в 17:10
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Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39
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Обновлено вчера в 06:03
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Обновлено в 09:10