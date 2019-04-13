Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларовРоссийская газета 08:14
Внедорожник станет гораздо более современным, с другой рамой, подвесками и перепроектированным кузовом. Такой "Русский Прадо" обойдётся Ульяновскому автозаводу в 7,4 млн долларов по текущему курсу (482 900 000 рублей). Разработка "Патриота" второй генерации началась в 2017 году.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Авто
Преимущества малого объема двигателя
Малообъемные двигатели устанавливают для удешевления машины. Но есть и другой взгляд на такие автотранспортные средства.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в 82 регионах России
«Тотальный диктант» прошел в субботу почти в 80 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными
Балерина Волочкова назвала ущербными людей, которые ее критикуют.
Обновлено в 04:23
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Кино
Disney приостановит производство новых эпизодов «Звездных войн»
Обновлено в 16:11
Гаджеты
Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy M40 к выходу
Обновлено в 15:10
Происшествия
Более 20 человек задержаны в Тулузе в ходе акции «жёлтых жилетов»
Сотрудники правоохранительных органов задержали 23 человека в ходе акции протеста «жёлтых жилетов» во французской Тулузе.
Обновлено в 13:35
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 13:10
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
39-летняя Виктория Боня показала, как лечится с помощью кровопускания
В последнее дни 39-летняя Виктория Боня активно занялась заботой о своем здоровье.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу
Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу, часто появляющиеся последнее время в Сети.
Обновлено в 03:19
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55