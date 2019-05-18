Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы СШАГазета.Ru 08:45

Задержанная в США россиянка Мария Бутина записала видеообращение, в котором попросила у неравнодушных помощи. Ролик опубликован в инстаграме пользователя @antiglobalist1.
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