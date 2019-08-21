Экономика
Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банковLenta.ru 00:01
За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки. В результате Silence было похищено не менее 272 миллионов рублей, говорится в отчете компании Group-IB, поступившем в «Ленту.ру».
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