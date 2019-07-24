Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»Ведомости 08:21
В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC. О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика
СБУ обвинили в подделке аудиозаписей по делу MH17
Обновлено в 12:24
Политика
Савченко пожалела о смерти Захарченко
Обновлено вчера в 13:55
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Футбол
Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом в Instagram
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2019 года в Instagram по итогам исследования Hopper HQ.
Обновлено в 10:04
Экономика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Наука
Трехвентиляторный гибридный самолет получит турбовинтовой двигатель
Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst.
Обновлено в 02:45
Экономика
Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный
Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.
Обновлено в 11:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Володин поддержал запрет судиться вне России с попавшими под санкции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект, которым предлагается разрешить судиться с россиянами и российскими юрлицами, попавшими под санкции США и других стран, только в российских судах или третейских судах с местом арбитража на территории РФ.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Дагестане опрокинулся грузовик с военными
"Произошло ДТП, опрокинулся "Урал" с военными на федеральной автодороге "Кавказ" около населенного пункта Калиновка.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска
В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Происшествия
На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 09:47
Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
В понедельник консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником и рыбаками, которые находятся на судне.
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье
Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин
Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Здоровье
В Тюмени появится больница для бедных
В здании Центра помощи «Милосердие» в городе Тюмени появится больница для бедных. Сейчас социальное учреждение готовится к открытию.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
СК возбудил дело из-за гибели пчел в Орловской области
В Орловской области возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели пчел в Корсаковском районе.
Обновлено в 12:24
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
РБК: кабмин предложил разрешить РЖД вырубку леса на Байкале
Уже подготовлены соответствующие поправки в закон об охране озера, которые разрешат массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (но вне границ особо охраняемых зон), пишет РБК со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:10