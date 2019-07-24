Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»Ведомости 08:21

В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC. О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times.
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СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа

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Медицинский гипермаркет дочери президента: Русская служба Би-би-си рассказала о бизнесе Марии Воронцовой

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Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

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Эхо Москвы11:10

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Ведомости08:21
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«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
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Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
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РБК: кабмин предложил разрешить РЖД вырубку леса на Байкале

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