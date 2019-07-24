В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC. О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times.

Происшествия К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.

Политика «Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.

Политика Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Армия и оружие Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Происшествия Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Футбол «Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио «Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Футбол Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.

Гаджеты Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.

Технологии В Boeing заявили о проблемах с новым 777X Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Политика Facebook оштрафовали на пять млрд долларов Федеральная комиссия по торговле США приняла решение наложить на Facebook штраф в сумме пять миллиардов долларов.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Здоровье Леса закроют для сбора грибов из-за АЧС в Вадском районе Жителям Вадского района ограничили въезд в леса из-за карантина по африканской чуме свиней, сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Футбол «Нефтчи» в Туле поддержат около 300 болельщиков Отмечается, что бакинский коллектив в Туле поддержат около 300 человек.

Политика Зеленский не собирается разменивать Крым на Донбасс Президент Украины Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ не планирует разменивать Крым на Донбасс. Об этом сообщил советник главы государства Никита ПОТУРАЕВ.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество В Бельгии побит температурный рекорд Ранее «Профиль» писал, что во Франции установлен абсолютный температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали 46 градусов выше нуля.

Шоу-бизнес Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны» Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.

Авто Новую Skoda Octavia впервые показали на фото Новая Skoda Octavia впервые появилась на фото. Модель в кузове хэтчбек была снята очевидцем во время тестирования.