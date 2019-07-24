Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»Ведомости 08:21
В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC. О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times.
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Армия и оружие
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В России началась модернизация сверхдальних противолодочных Ту-142.
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Обновлено в 16:01
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В МВД Украины объяснили переброску спецназа в Донецкую область
Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.
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Авто
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Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
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«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью
"Ливерпуль" сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" в товарищеском матче (2:2). У португальцев голами отметились Бруну Фернандеш и Вендел, а у англичан – Джорджиньо Вайналдум и Дивок Ориги.
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Обновлено в 09:17
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«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
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Общество
Гороскоп на 23 июля: любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу
Любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу.
Обновлено 22 июля в 18:00
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 19:39