В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC. О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times.

Политика Денисова: Россия согласилась отпустить украинских моряков Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнута договоренность с Россией об освобождении украинских моряков, которые были задержаны пограничниками у Керченского пролива.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми» Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

Происшествия После трагедии в «Холдоми» часть детских лагерей может закрыться После трагедии в «Холдоми» часть детских лагерей может закрыться Гибель детей в сгоревшем палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране.

Космос Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».

Общество В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Шоу-бизнес Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Шоу-бизнес Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Происшествия У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Политика В МВД Украины объяснили переброску спецназа в Донецкую область Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.

Авто Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.

Футбол «Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью "Ливерпуль" сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" в товарищеском матче (2:2). У португальцев голами отметились Бруну Фернандеш и Вендел, а у англичан – Джорджиньо Вайналдум и Дивок Ориги.

Политика В Совфеде оценили идею властей Украины расширить санкции против РФ В Совете Федерации прокомментировали предложение членов правительства Украины о введении санкций против российских компаний, которые занимаются строительством газопровода на юге РФ.

Экология Режимы «черного неба» из-за красноярских пожаров назвали незаконными Ранее несколько десятков тысяч россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия СК завел уголовное дело по факту массовой гибели пчел В Орловской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели пчел, сообщает региональное управление ведомства.