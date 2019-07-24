Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»Ведомости 08:21

В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC. О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times.
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