Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»Ведомости 08:21
В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC. О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги» в переработанном дизайне
Новая модель могу назвать ГАЗ 5000 GL.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Британии
Будучи лидером тори, имеющих большинство в Парламенте, Джонсон автоматически станет премьер-министром королевства.
Обновлено вчера в 08:04
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Второй ребенок умер после пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество
Граффити в Екатеринбурге начнут согласовывать с РПЦ
Обновлено в 06:08
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Происшествия
ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»
За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Общество
РЖД расширила список разрешенных к перевозке без хозяев животных
Дочернее предприятие РЖД АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) расширило список животных, допустимых к перевозке без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования.
Обновлено в 08:17
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Музыка
Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Песню «Группа крови» неоднократно исполняли зарубежные артисты, в том числе корейские, а также существует несколько танцевальных ремиксов на музыку группы «Кино».
Обновлено в 01:35
Общество
В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам
В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.
Обновлено в 10:25
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде
Обновлено в 09:48
Общество
В России могут запретить иметь электронную почту без идентификации
В Госдуму внесли законопроект, который запретит использовать в России электронную почту без идентификации.
Обновлено вчера в 06:08
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в ночь на воскресенье и в воскресенье утром ожидаются дожди и мокрый снег.
Обновлено в 09:49
Политика
Китай подготовил армию для усмирения бунтующего Гонконга
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Госдеп снова обвинил Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
По данным госдепартамента США, 23 июля сирийские правительственные подразделения и ВКС РФ нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры города Маарат-аль-Нуман, который расположен на юге провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55