Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»Ведомости 08:21

В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC. О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times.
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Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

БИЗНЕС Online08:53

Медицинский гипермаркет дочери президента: Русская служба Би-би-си рассказала о бизнесе Марии Воронцовой

Forbes10:27

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Snob.ru09:30

ВВС: компания «старшей дочери» Путина займется строительством медцентра за ₽40 млрд

Znak.com09:36

«Би-би-си»: старшая дочь Путина участвует в крупнейшем частном инвестпроекте в здравоохранении

Дождь09:23

Предполагаемая старшая дочь Путина, как утверждает ВВС, участвует в крупнейшем проекте в российском здравоохранении

Эхо Москвы09:32

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Ведомости08:21
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
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ГАЗ выпустит новое поколение «Волги» в переработанном дизайне

Новая модель могу назвать ГАЗ 5000 GL.
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Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

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Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
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Общество

Граффити в Екатеринбурге начнут согласовывать с РПЦ

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СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Политика

Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Происшествия

ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа

«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Общество

РЖД расширила список разрешенных к перевозке без хозяев животных

Дочернее предприятие РЖД АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) расширило список животных, допустимых к перевозке без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования.
Обновлено в 08:17
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Музыка

Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Песню «Группа крови» неоднократно исполняли зарубежные артисты, в том числе корейские, а также существует несколько танцевальных ремиксов на музыку группы «Кино».
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Общество

В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам

В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.
Обновлено в 10:25
Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
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Происшествия

СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде

Обновлено в 09:48
Политика

В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17

Обновлено в 07:39
Общество

В России могут запретить иметь электронную почту без идентификации

В Госдуму внесли законопроект, который запретит использовать в России электронную почту без идентификации.
Обновлено вчера в 06:08
Единоборства

Умер российский боксер Максим Дадашев

В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в ночь на воскресенье и в воскресенье утром ожидаются дожди и мокрый снег.
Обновлено в 09:49
Политика

Китай подготовил армию для усмирения бунтующего Гонконга

Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Госдеп снова обвинил Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе

По данным госдепартамента США, 23 июля сирийские правительственные подразделения и ВКС РФ нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры города Маарат-аль-Нуман, который расположен на юге провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
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