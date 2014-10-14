Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых - повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

с чего всё началось

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Политика Политика Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Происшествия Происшествия Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Общество Общество HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.

Происшествия Происшествия Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.

Происшествия Происшествия В центре Парижа произошел мощный взрыв Взрыв произошел в центре Парижа на улице Тревиз в ходе пожара. Об этом сообщается в аккаунте городской полиции в Twitter.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.

Происшествия Происшествия Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Космос Космос Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Спорт Спорт WADA объявит решение исполкома по статусу РУСАДА 22 января Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит рекомендации комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и объявит свое решение 22 января, сообщает пресс-служба WADA.

Политика Политика Украина предложила поэтапно отменять право вето в Совбезе ООН Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Происшествия Происшествия Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Спорт Спорт Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Политика Политика Трамп заявил о возможности решить проблему шатдауна за 15 минут Президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны.

Общество Общество На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц

Экономика Экономика «Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8% Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Происшествия Происшествия Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья

Происшествия Происшествия Электричка насмерть сбила двух человек в Люберцах

Армия и оружие Армия и оружие Украинский полковник признал недееспособность ВСУ

Спорт Спорт Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.

Политика Политика Правительство Венгрии назвало героями сражавшихся против СССР нацистов Правительство Венгрии призвало почтить память венгерских солдат, которые сражались на стороне нацистов против СССР и потерпели поражение в битве за Дон.

Транспорт Транспорт ЦОДД предупредил об ухудшении дорожных условий из-за мощного снегопада Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил жителей столицы об ухудшении обстановки на дорогах из-за мощного снегопада.

Космос Космос Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года.

Происшествия Происшествия После ДТП с погибшими детьми на «Нарве» возбудили дело

Происшествия Происшествия В Ингушетии обстреляли машину высокопоставленного полицейского Неизвестные совершили покушение на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия, он выжил, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Здоровье Здоровье Медики назвали основные симптомы рака Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.

Спорт Спорт Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира

Политика Политика Трамп понадеялся на хорошие отношения с Россией Президент США Дональд Трамп ожидает, что отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся.