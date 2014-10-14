Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%Ведомости06:37
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Ведомости06:37
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с чего всё началось
Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых - повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.РИА Новостивчера в 19:35
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Обновлено в 20:19
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
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