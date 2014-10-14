Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Ведомости
06:37

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Ведомости06:37
с чего всё началось

«Руспродсоюз» спрогнозировал рост цен на продукты в первом квартале года

Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых - повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
РИА Новостивчера в 19:35

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Россиян предупредили о резком росте цен на продукты в ближайшие месяцы

Московский Комсомолец22:50

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Lenta.ru17:42

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«Руспродсоюз» прогнозирует подорожание продуктов на 8%

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«Руспродсоюз» предупредил о росте цен на продукты на 8% в первом квартале года

Новая газета12:57

«Руспродсоюз» предрек скорый рост цен на продукты на 8%

РБК08:30

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты

Газета.Ru14:53
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36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.
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Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме.
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Около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты в Китае

В результате обрушения перекрытия угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 19 человек, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 21:09
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На границе США и Мексики обнаружили туннель

Обновлено в 19:59
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Политика

Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций

В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
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Общество

HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами

Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем

"По уточненной информации, на перегоне Делюр - Тыреть ВСЖД (Восточно-Сибирской железной дороги) в Заларинском районе сошли с рельсов 29 груженых углем вагонов", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие

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Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 20:59
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В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая

Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром", пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.
Обновлено в 17:10
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Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено в 10:26
Армия и оружие

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Самолеты Ил-76 и Ан-124 "Руслан" доставят в Хабаровский край тяжелое инженерное оборудование и специальные заряды — с их помощью будут расчищать завалы, которые перекрыли русло реки.
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Армия и оружие

Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ

Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Обновлено в 19:40
Происшествия

В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину

Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице в Германии, ее срочно прооперировали, нерожденный ребенок умер, сообщается в пресс-релизе полиции в субботу.
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Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»

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Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о зараженных вирусом гриппа мандаринах и посоветовали не доверять "случайным источникам информации".
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Япония создаст ударные самолеты электронной войны

Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».
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Происшествия

На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар

На нефтехимическом заводе «Карпетнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает МВД страны в Facebook.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие

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Пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о том, что авиация страны нанесла удары по двум объектам подземной инфраструктуры ХАМАС.
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СК возбудил дело после обстрела машины полицейских в Ингушетии

Следственный комитет России (СК) по республике Ингушетия возбудил уголовное дело после того, как автомобиль полицейских был обстрелян.
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Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
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Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

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Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
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Ранее экипаж команды "КАМАЗ-мастер" навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона "Дакар".
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