Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Ведомости
06:37

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Ведомости06:37
с чего всё началось

«Руспродсоюз» спрогнозировал рост цен на продукты в первом квартале года

Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых - повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
РИА Новостивчера в 19:35

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«Руспродсоюз» прогнозирует подорожание продуктов на 8%

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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
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Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
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