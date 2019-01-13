Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Ведомости
вчера в 06:37

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Ведомостивчера в 06:37
с чего всё началось

«Руспродсоюз» спрогнозировал рост цен на продукты в первом квартале года

Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых - повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
РИА Новости11 января в 19:35

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Россиян предупредили о резком росте цен на продукты в ближайшие месяцы

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