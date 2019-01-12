Экономика
В России спрогнозировали рост цен на продукты
В России спрогнозировали рост цен на продуктыФАН11 января в 21:10
По словам директора Ассоциации Дмитрия Вострикова, увеличение ставки НДС отразится на стоимости сырья, оборудования, упаковки продуктов, а также на их отпускных ценах.
ФАН11 января в 21:10
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с чего всё началось
Основная ставка НДС в России с первого января 2019 года выросла с 18% до 20%. По словам Вострикова, повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки.РИА Новости11 января в 19:35
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Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
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Финансы
Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Экономика
«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы
На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.
Обновлено в 18:57
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено в 18:51
Финансы
ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).
Обновлено в 02:42
Экономика
Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года
Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Бензин утекает к нефтекомпаниям
Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен на топливо, за 2018 год рост цен бензина на АЗС более чем вдвое превысил инфляцию, достигнув 9,4%. При этом в последнюю неделю декабря бензин в рознице дешевел в среднем до 43,4 руб. за литр из-за снижения цен у независимых АЗС, которые в большинстве случаев были выше, чем у крупных нефтекомпаний.
Обновлено в 17:05
Экономика
Эксперт объяснил, как Россия спасает экономику Украины
По словам Дорошенко, Россия снова стала наращивать обороты во внешнеэкономических отношениях с Украиной, что и позволило украинской экономике показать такой рост, и это связано с более низкими ценами на российскую продукцию.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей
Ничего особенно нового в документе, названном на Украине "меморандумом Медведчука", напечатано не было.
Обновлено в 00:00
Экономика
В ЦБ назвали сроки перехода банковской розницы в цифровой формат
Банковская розница перейдет в цифровой формат взаимодействия за три года.
Обновлено в 17:23
Экономика
Не так страшны дженерики, как малюют
Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.
Обновлено в 03:59
Энергетика
Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд
Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.
Обновлено в 05:05
Экономика
Китай увеличивает производство и экспорт сахара
Несмотря на сложные погодные условия, в Китае в первом квартале 2018−2019 сельскохозяйственного года (октябрь — декабрь) достигнут более, чем 3%-ный рост производства сахара, сообщает 13 января Синьхуа со ссылкой на ежемесячный доклад Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.
Обновлено в 13:31
Экономика
Почему российский бизнес потерял интерес к Эстонии
На фоне политической напряженности россияне прекращают инвестировать в Эстонию: турпоток упал, а продажа недвижимости практически встала.
Обновлено в 15:03
Экономика
Walt Disney раскрыла зарплату главы компании
The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера.
Обновлено вчера в 01:14