Основная ставка НДС в России с первого января 2019 года выросла с 18% до 20%. По словам Вострикова, повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки.

с чего всё началось

По словам директора Ассоциации Дмитрия Вострикова, увеличение ставки НДС отразится на стоимости сырья, оборудования, упаковки продуктов, а также на их отпускных ценах.

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