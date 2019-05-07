«Руспродсоюз» рассказал о причинах подорожания хлеба в РФПолитическая Экспертиза вчера в 20:51

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева рассказала о причинах поднятия цен на хлеб в России. По ее словам, пшеница и мука стали гораздо дороже.

«Руспродсоюз» рассказал о причинах подорожания хлеба в РФ

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