Экономика
«Руспродсоюз» предрек скорый рост цен на продукты на 8%
«Руспродсоюз» предрек скорый рост цен на продукты на 8%РБК08:30
Рост потребительских цен на продукты примерно на 8% может произойти в первом квартале 2019 года. Такой прогноз представил в беседе с «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
РБК08:30
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с чего всё началось
Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых - повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в первом квартале, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.РИА Новостивчера в 19:35
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