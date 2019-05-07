Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости вчера в 13:35
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Пилотом сбитого в Ливии самолёта оказался португалец
Обновлено вчера в 12:17
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Крыму при столкновении легковушки с грузовиком погибли два человека
Два человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:00
Здоровье
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 147 случаев кори
С начала года на полуострове зарегистрировано 147 лабораторно подтверждённых случаев заболевания корью, из них 134 в Республике Крым и 13 – в Севастополе.
Обновлено в 04:44
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".
Обновлено вчера в 14:32
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Политика
В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ
Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 04:31
Авто
GM получил от инвесторов еще $1,15 млрд на разработку беспилотных автомобилей
Корпорация GM сообщила о получении ее подразделением по производству беспилотных автомобилей Cruise инвестиций в размере $1,15 млрд от группы институциональных инвесторов, в числе которых структуры T. Rowe Price и постоянные партнеры GM компании SoftBank и Honda Motor.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»
Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки
В Иркутской области лес горит уже на 16 тысячах гектаров - всего за сутки площадь пожаров выросла более чем в два раза.
Обновлено в 04:59
Общество
МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности
В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Пять африканских стран призвали разрешить торговлю слоновой костью
Пять стран Африки, на территории которых обитает большая часть популяции слонов, требует разрешения на торговлю слоновой костью, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 02:47
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Обновлено в 04:52
Футбол
Клопп выругался в эфире после победы «Ливерпуля» над «Барселоной»
Сразу после финального свистка арбитра Джюнейта Чакыра из Турции, который обслуживал ответный матч 1/2 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Барселона", наставник "красных" Юрген Клопп кратко, но очень эмоционально прокомментировал невероятную победу своих подопечных.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Германии намерены оспорить законность баз США в Европе
Немецкие парламентарии намерены поставить под вопрос законность присутствия американских военных баз в Европе.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров
Около двух десятков крупных торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге эвакуируют из-за угроз анонимных злоумышленников.
Обновлено в 02:45
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51