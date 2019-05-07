Экономика

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости вчера в 13:35

Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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Эксперты объяснили, почему хлеб в России постоянно дорожает

Аргументы и Фактывчера в 14:38

Подорожание хлеба объяснили в «Руспродсоюзе»

News.ruвчера в 22:28

«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба

Коммерсантъвчера в 15:14

Названы причины подорожания хлеба в России

Известиявчера в 15:08

«Руспродсоюз» обосновал рост цен на хлеб

Комсомольская правда00:33

Названы причины подорожания хлеба в России

Lenta.ruвчера в 13:41

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России

РИА Новостивчера в 13:35
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика

Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки

Власти Ирана решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила самолет под Триполи

Обновлено вчера в 07:33
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Футбол

Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич вернулся в общую группу игроков перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщается в микроблоге уфимской футбольной команды в Twitter.
Обновлено в 04:56
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Политика

Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила Савченко.
Обновлено вчера в 14:22
Наука

Археологи вскрыли священную гробницу возрастом 4 тысячи лет

Индийские археологи откопали два саркофага возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь

Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Российская Instagram-модель похвасталась приглашением на парад Победы

Российский Instagram-блогер и модель Александра Маркина продемонстрировала именное приглашение на парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Соратник Петра Порошенко ранен в Одесской области

Инцидент произошёл в гостинице села Санжейка. Об этом рассказал председатель Одесского облсовета, брат депутата Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:18
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Экс-глава московского департамента ЖКХ возглавил «Мосгаз»

Гасангаджиев уже возглавлял "Мосгаз", он был гендиректором компании до сентября 2017 года, когда стал главой столичного департамента ЖКХ.
Обновлено в 05:54
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Обновлено в 07:39
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Общество

Мусорный разнос. Юрий Чайка указал на проблемы реформы обращения с ТКО

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел оперативное совещание в Екатеринбурге по взаимодействию органов прокуратуры и иных ведомственных структур с региональными властями в реализации стартовавшей с начала года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 11:05
Спорт

Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года

Обновлено в 07:02
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Экономика

МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах России в праздники

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в столице и регионах в праздники.
Обновлено в 07:20
Футбол

Бакайоко может стать игроком «Интера»

Напомним, Бакайоко является игроком лондонского «Челси», однако играет в «Милане» на правах годичной аренды.
Обновлено в 06:44
Авто

Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
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