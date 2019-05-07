Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости вчера в 13:35
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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Политика
Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки
Власти Ирана решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет под Триполи
Обновлено вчера в 07:33
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Футбол
Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»
Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич вернулся в общую группу игроков перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщается в микроблоге уфимской футбольной команды в Twitter.
Обновлено в 04:56
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Политика
Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского
"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила Савченко.
Обновлено вчера в 14:22
Наука
Археологи вскрыли священную гробницу возрастом 4 тысячи лет
Индийские археологи откопали два саркофага возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Российская Instagram-модель похвасталась приглашением на парад Победы
Российский Instagram-блогер и модель Александра Маркина продемонстрировала именное приглашение на парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Соратник Петра Порошенко ранен в Одесской области
Инцидент произошёл в гостинице села Санжейка. Об этом рассказал председатель Одесского облсовета, брат депутата Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:18
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Экс-глава московского департамента ЖКХ возглавил «Мосгаз»
Гасангаджиев уже возглавлял "Мосгаз", он был гендиректором компании до сентября 2017 года, когда стал главой столичного департамента ЖКХ.
Обновлено в 05:54
Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Обновлено в 07:39
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Мусорный разнос. Юрий Чайка указал на проблемы реформы обращения с ТКО
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел оперативное совещание в Екатеринбурге по взаимодействию органов прокуратуры и иных ведомственных структур с региональными властями в реализации стартовавшей с начала года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 11:05
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах России в праздники
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в столице и регионах в праздники.
Обновлено в 07:20
Футбол
Бакайоко может стать игроком «Интера»
Напомним, Бакайоко является игроком лондонского «Челси», однако играет в «Милане» на правах годичной аренды.
Обновлено в 06:44
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12