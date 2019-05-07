Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости вчера в 13:35
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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В росте цен на хлеб в России «виноват» август-сентябрь 2018 года - «Руспродсоюз»
Царьградвчера в 14:01
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Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Алтайский депутат до смерти избил битой человека
Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Times узнала, сколько Мэй продержится на посту премьера Великобритании
В газете добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Мэй откладывается - ранее премьер обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
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Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14
Игры
Apex Legends планирует охватить китайские мобильные устройства
По информации, игра, созданная Respawn Entertainment, вероятно, будет выпущена на мобильной платформе и посетит китайский рынок.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Погибшего бортпроводника SSJ могут наградить посмертно
Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводника ПАО «Аэрофлот» 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
В китайском городе Фушунь, провинция Ляонин, крановщик спас 14 человек, которые не могли выбраться из горящего дома.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Гаджеты
Google показала новую версию Android
Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
Баскетбол
«Торонто» разгромил «Филадельфию» и вышел вперед в серии НБА
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Шестой матч пройдет 9 мая в Филадельфии.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала своего парня
Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова рассказала о своем молодом человеке.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Более 120 рабочих вывезли на поверхность из рудника в Якутии
Более 120 работников рудника "Удачный" компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии были эвакуированы в связи с повышенным уровнем метана, передают в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Политика
В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»
Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 09:23
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Военные прокатили на танке тяжелобольного мальчика, исполнив его мечту
Как сообщает ТАСС, необычную просьбу мальчика помог исполнить командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, к которому обратились родители ребёнка.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Технологии
Доставка из интернет-магазинов может стать дешевле в России
Стоимость доставки товаров из интернет-магазинов в России может снизиться на 5-10%.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей
Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда»
Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
Обновлено вчера в 12:29