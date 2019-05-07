Экономика

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости вчера в 13:35

Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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В росте цен на хлеб в России «виноват» август-сентябрь 2018 года - «Руспродсоюз»

Царьградвчера в 14:01

«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба

Коммерсантъвчера в 15:14

Названы причины подорожания хлеба в России

Известиявчера в 15:08

Эксперты объяснили, почему хлеб в России постоянно дорожает

Аргументы и Фактывчера в 14:38

Подорожание хлеба объяснили в «Руспродсоюзе»

News.ruвчера в 22:28

Названы причины подорожания хлеба в России

Lenta.ruвчера в 13:41

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России

РИА Новостивчера в 13:35
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Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Алтайский депутат до смерти избил битой человека

Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Times узнала, сколько Мэй продержится на посту премьера Великобритании

В газете добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Мэй откладывается - ранее премьер обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14
Игры

Apex Legends планирует охватить китайские мобильные устройства

По информации, игра, созданная Respawn Entertainment, вероятно, будет выпущена на мобильной платформе и посетит китайский рынок.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Погибшего бортпроводника SSJ могут наградить посмертно

Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводника ПАО «Аэрофлот» 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

В Японии автомобиль наехал на толпу детей

Обновлено вчера в 22:59
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки

В китайском городе Фушунь, провинция Ляонин, крановщик спас 14 человек, которые не могли выбраться из горящего дома.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Гаджеты

Google показала новую версию Android

Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»

Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
Баскетбол

«Торонто» разгромил «Филадельфию» и вышел вперед в серии НБА

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Шестой матч пройдет 9 мая в Филадельфии.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала своего парня

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова рассказала о своем молодом человеке.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Более 120 рабочих вывезли на поверхность из рудника в Якутии

Более 120 работников рудника "Удачный" компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии были эвакуированы в связи с повышенным уровнем метана, передают в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Политика

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 09:23
Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Военные прокатили на танке тяжелобольного мальчика, исполнив его мечту

Как сообщает ТАСС, необычную просьбу мальчика помог исполнить командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, к которому обратились родители ребёнка.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Технологии

Доставка из интернет-магазинов может стать дешевле в России

Стоимость доставки товаров из интернет-магазинов в России может снизиться на 5-10%.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей

Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда»

Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
Обновлено вчера в 12:29
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