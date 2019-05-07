Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости вчера в 13:35
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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Транспорт
Мэр извинился за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа-Аэропорт
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
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Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено 06 мая в 16:30
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Как проинформировал ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.
Обновлено в 00:35
Хоккей
Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда»
Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости
По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Кино
В YouTube «слили» полный фильм «Детектив Пикачу»
На канале Inspector Pikachu действительно опубликовано видео хронометражом 1 час 42 минуты, на котором главный персонаж фильма Пикачу танцует.
Обновлено в 01:47
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ
Около 40 военнослужащих армии Венесуэлы, вероятно, нарушили границу с Колумбией, пишет газета El Tiempo.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьево
В последней же записи Водонаева поделилась с подписчиками, что из-за стресса оказалась под капельницей.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому
Обновлено вчера в 14:04
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров
Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.
Обновлено в 01:42
Хоккей
Кирилл Петров перешел из «Авангарда» в «Ак Барс»
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Дима Билан - о своей главной любви: Выход был один - бросать либо музыку, либо Лялю
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 02:28
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Культура
Елена Малышева стала ставить диагнозы по текстам песен
Обновлено вчера в 10:30