Экономика

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости вчера в 13:35

Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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«Руспродсоюз» обосновал рост цен на хлеб

Комсомольская правда00:33

Эксперты объяснили, почему хлеб в России постоянно дорожает

Аргументы и Фактывчера в 14:38

«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба

Коммерсантъвчера в 15:14

Названы причины подорожания хлеба в России

Известиявчера в 15:08

Подорожание хлеба объяснили в «Руспродсоюзе»

News.ruвчера в 22:28

Названы причины подорожания хлеба в России

Lenta.ruвчера в 13:41

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России

РИА Новостивчера в 13:35
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В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
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Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
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Сегодня, в день открытия парка "Патриот-Тула", на концертной площадке выступят артисты областной филармонии, кубанский казачий ансамбль "Кумовья", ВИА "Крылатая гвардия".
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Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
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Телеведущий Александр Белов стал отцом

Телеведущий Александр Белов стал отцом Супруга подарила ему первенца. 41-летний шоумен и телеведущий Александр Белов стал отцом.
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Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты

Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01
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Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
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Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»

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Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
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Прицельно-навигационный комплекс СВП-24 «Гефест» будет модернизирован

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Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
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В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
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