Экономика

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости 13:35

Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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Эксперты объяснили, почему хлеб в России постоянно дорожает

Аргументы и Факты14:38

«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба

Коммерсантъ15:14

Названы причины подорожания хлеба в России

Известия15:08

Подорожание хлеба объяснили в «Руспродсоюзе»

News.ru22:28

В росте цен на хлеб в России «виноват» август-сентябрь 2018 года - «Руспродсоюз»

Царьград14:01

Названы причины подорожания хлеба в России

Lenta.ru13:41

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России

РИА Новости13:35
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Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
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Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.
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Пентагон обвиняет Иран в подготовке атаки на американских военных

Есть вероятность, что Иран готовит атаку на американские силы, размещенные на Ближнем Востоке.
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Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
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Общество

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Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
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Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
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Происшествия

Женщина оставила свою дочь с насильником в обмен на 65 долларов

В аргентинском городе Ла Банда арестовали женщину, которая за 65 долларов разрешила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.
Обновлено в 21:25
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 21:58
Происшествия

Названы возможные причины авиакатастрофы с самолетом «Аэрофлота»

Обновлено вчера в 04:59
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Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Ракетный обстрел авиабазы «Хмеймим». Обнародовано новое видео

Обновлено в 21:22
Экономика

В России стремительно дорожают самые востребованные лекарства

Цены на «Валидол» и ряд других лекарственных препаратов, которые пользуются спросом в аптеках, дорожают несколько месяцев подряд.
Обновлено в 15:05
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей

Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено в 21:45
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
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Усик получил травму перед дебютным боем в супертяжелом весе

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Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

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Общество

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Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
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Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
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В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой

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