«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости 13:35

Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.

Общество Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.

Происшествия В Японии автомобиль въехал в толпу детей Автомобиль в результате ДТП врезался в толпу детей в префектуре Сига. Об этом в среду сообщили местные правоохранительные органы.

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Общество Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.

Общество Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.

Политика Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги» Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".

Происшествия Женщина оставила свою дочь с насильником в обмен на 65 долларов В аргентинском городе Ла Банда арестовали женщину, которая за 65 долларов разрешила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.

Политика В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29 Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.

Здоровье Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.

Экономика В России стремительно дорожают самые востребованные лекарства Цены на «Валидол» и ряд других лекарственных препаратов, которые пользуются спросом в аптеках, дорожают несколько месяцев подряд.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Общество В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.

Финансы Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.

Общество Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.