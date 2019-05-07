Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в РоссииРИА Новости вчера в 13:35
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
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Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Набирает популярность флешмоб в поддержку дочери Алсу
За дочь певицы Алсу – Микеллу Абрамову – вступились поклонники. Они организовали флешмоб в соцсетях в поддержку девочки.
Обновлено в 02:49
Общество
Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии
Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10
Клиентские машины фирма будет превращаться в трек-кары с допуском на обычные дороги, а оснащены они будет атмосферными V10, построенными одним из самых известных тюнеров BMW Стивом Динаном.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия
Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
Английская Премьер-лига назвала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата по итогам сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 16:21
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено 05 мая в 09:20
Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL
Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Политика
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду
Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа.
Обновлено в 02:02
Экономика
Мосбиржа снизила объем торгов в апреле на 4,6%
На товарном рынке объем торгов драгметаллами составил 3,0 млрд рублей (7,3 млрд рублей в апреле 2018 года), в том числе объем торгов золотом - 3,0 млрд рублей (1,1 т), серебром - 1,7 млн рублей (0,1 т). Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам апреля составил 8,4 млрд рублей при 3,1 млрд рублей в апреле 2018 года.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Во Владивостоке эвакуировали несколько торговых центров
В соцсетях опубликованы фото и видео с мест эвакуации: на них видно, что людей вывели как минимум из семи крупных торговых центров Владивостока.
Обновлено в 02:38
Кино
Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»
Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось.
Обновлено вчера в 16:48