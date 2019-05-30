Футбол

Руслан Нигматуллин верит в победу «Нижнего Новгорода» над «Крыльями Советов»Открытый Нижний 08:02

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграет «Крылья Советов» в первом переходном матче ФНЛ/РПЛ на своём поле.
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«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» — 1:3. Видеообзор, стыковые матчи РПЛ — ФНЛ

Sport24.ru15:10

Стыковые матчи ФНЛ - РПЛ. Нижний Новгород - Крылья Советов

Матч ТВ11:50

На стыковом матче в Нижнем Новгороде ожидается не меньше 25 тысяч зрителей

Sportbox.RU03:41

Руслан Нигматуллин верит в победу «Нижнего Новгорода» над «Крыльями Советов»

Открытый Нижний08:02

Переходные матчи РПЛ – ФНЛ и Россия – Турция в Лиге наций. Спортивная ТВ-программа, 30 мая

ProstoProSport03:03

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на матч за РПЛ

Чемпионат11:00

Нижний Новгород - Крылья Советов. Прогноз и ставка на стыковой матч РПЛ

ODDS.ruвчера в 11:43
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Космос

На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город

Обновлено вчера в 12:27
Политика

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Игры

Death Stranding выйдет в ноябре

Обновлено вчера в 11:58
Транспорт

Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино

Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Общество

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Энергетика

Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
Общество

Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра

Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Ксения Бородина не хочет третьего ребенка

Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Экономика

Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»

Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено в 15:34
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

«Уфа» победила «Томь» в первом матче за право играть в Премьер-лиге

Обновлено в 12:47
Футбол

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по Сане

The Guardian сообщил, что Манчестер Сити опроверг предложение Баварии о трансфере полузащитника Лероя Сане.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Игры

На сайте Larian Studios появился возможный тизер Baldur’s Gate III

Обновлено в 13:53
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено в 17:12
Политика

Партия Зеленского намерена включить США в нормандский формат

Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах Владимир Зеленский, хочет включить США и Великобританию в нормандский формат (Россия, Франция, Германия и Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:21
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата

Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Авто

Jaguar рассказал о новом Land Rover Defender

Уже в течение нескольких месяце состоится официальный дебют новинки внедорожника, однако поклонники бренда уже ознакомились с улучшениями, связанными с производительностью и повышенной комфортностью автомобиля.
Обновлено в 07:20
Гаджеты

HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Шесть человек погибли из-за серии взрывов в Ираке

Шесть человек погибли в результате серии взрывов в иракском городе Киркуке.
Обновлено в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
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