Футбол
Руслан Нигматуллин верит в победу «Нижнего Новгорода» над «Крыльями Советов»Открытый Нижний 08:02
Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграет «Крылья Советов» в первом переходном матче ФНЛ/РПЛ на своём поле.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Космос
На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Игры
Death Stranding выйдет в ноябре
Обновлено вчера в 11:58
Транспорт
Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино
Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Общество
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Энергетика
Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
Общество
Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра
Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Экономика
Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»
Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено в 15:34
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по Сане
The Guardian сообщил, что Манчестер Сити опроверг предложение Баварии о трансфере полузащитника Лероя Сане.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено в 17:12
Политика
Партия Зеленского намерена включить США в нормандский формат
Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах Владимир Зеленский, хочет включить США и Великобританию в нормандский формат (Россия, Франция, Германия и Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:21
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата
Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Авто
Jaguar рассказал о новом Land Rover Defender
Уже в течение нескольких месяце состоится официальный дебют новинки внедорожника, однако поклонники бренда уже ознакомились с улучшениями, связанными с производительностью и повышенной комфортностью автомобиля.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа
Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Шесть человек погибли из-за серии взрывов в Ираке
Шесть человек погибли в результате серии взрывов в иракском городе Киркуке.
Обновлено в 16:16