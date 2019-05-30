Руслан Нигматуллин верит в победу «Нижнего Новгорода» над «Крыльями Советов»Открытый Нижний 08:02

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграет «Крылья Советов» в первом переходном матче ФНЛ/РПЛ на своём поле.

Руслан Нигматуллин верит в победу «Нижнего Новгорода» над «Крыльями Советов»

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