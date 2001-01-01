Футбол
Руслан Нигматуллин: «Вряд ли „Сочи“ сможет создать конкуренцию „Спартаку“»Матч ТВ вчера в 09:12
«Сочи» только формирует команду — еще не отлажены все игровые связи. То есть практически с нуля сейчас «Сочи» будет играть — вряд ли сможет создать какую-то конкуренцию за такой короткий период, — сказал Нигматуллин.
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Футбол
Завершивший карьеру бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол
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Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
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Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
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В Канаде спасли кита, который запутался в рыболовных сетях
После спасения канадские спасатели продолжили искать еще двух полярных китов, запутавшихся в сетях.
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Происшествия
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Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Уфе задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского
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Кино
Стала известна дата релиза второго сезона «Охотника за разумом»
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Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело оператора местного телеканала
Обстоятельства происшествия устанавливаются Телеоператор Петр Миков найден мертвым в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Обновлено 11 июля в 12:57
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Кино
Звезда сериала «Призраки дома на холме» сыграет Человека-невидимку
Оливер Джексон-Коэн сыграет главную роль в затянувшейся экранизации «Человека-невидимки». Об этом сообщило издание Deadline.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Малахова назвали врагом Украины
Обновлено в 04:08
Футбол
Роналду под крики толпы прибыл на медосмотр в «Ювентус»
Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, сообщает официальный твиттер клуба.
Обновлено в 04:39
Политика
Администрация Зеленского уточнила список попадающих под люстрацию лиц
Согласно поправкам, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджеры оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
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Обновлено вчера в 11:31
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Авто
Опубликован первый тизер нового Nissan Juke
В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий
Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Футбол
Гризманн пообещал биться за футболку «Барселоны»
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В Сети опубликован редкий снимок Пугачевой с зятем и внуками
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Армия и оружие
Министр обороны Турции объяснил главе Пентагона покупку С-400
В пятницу, 12 июля, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер провели телефонный разговор на тему поставок российских ЗРК С-400, а также ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:21
Общество
«Сибирские Мальдивы» взяли под круглосуточную охрану
Обновлено в 04:17
Политика
Криминальные хитросплетения: в семействе Ющенко нашлась пособница исторического молдавского преступления
Недавно была обнародован отчет американской компании «Kroll», которая, в рамках расследования данного преступления, смогла отследить путь более чем 30 миллионов долларов.
Обновлено в 04:26
Общество
Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат
Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
Общество
Мать девочки с черным родимым пятном на лице призывают убить младенца
В американском штате Флорида 35-летняя Кэрол Феннер пожаловалась журналистам издания Metro на то, что ее затравили в Интернете из-за дочери, которая родилась в марте этого года с огромным черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 00:29