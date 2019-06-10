Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»РИА Новости 08:15

Полузащитник Руслан Камболов перешел из "Рубина" в "Краснодар", сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба. Хавбек подписал контракт с "быками" до июня 2021 года.

Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

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