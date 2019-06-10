Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»Реальное время 08:13
Футбольные клубы "Рубин" и "Краснодар" договорились о переходе в краснодарский клуб полузащитника Руслана Камболова. Об этом на своем сайте сообщает казанский клуб.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Футбол
Отец Дзагоева рассказал о возможном переход сына в мексиканский «Тигрес»
Тарел Дзагоев, отец полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский "Тигрес", сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 16:16
Происшествия
Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 02:52
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким
В Великобритании уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозами врачей.
Обновлено в 13:56
ЖКХ
Извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды потребовал от коммунальщиков губернатор Голубев
В своем Twitter губернатор Василий Голубев сообщил, что считает, что «Лукойл» должен принести ростовчанам свои публичные извинения за отсутствие горячей воды.
Обновлено в 05:40
Общество
Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии
Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Футбол
Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Обновлено в 11:00
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Политика
Москалькова сообщила Путину о деле Голунова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Игры
Riot Games выпустит аналог Auto Chess для League of Legends
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено 08 июня в 14:59
Общество
Представитель Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении
Сын продюсера Бари Алибасов-младший, в свою очередь, сообщал, что его отец 10 июня ненадолго очнулся.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет
Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф
Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Космос
Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00