Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»Реальное время 08:13

Футбольные клубы "Рубин" и "Краснодар" договорились о переходе в краснодарский клуб полузащитника Руслана Камболова. Об этом на своем сайте сообщает казанский клуб.

Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

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