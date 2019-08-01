Футбол
Руслан Камболов — о ничьей с «Локомотивом»: «Все хорошо, в правильном направлении движемся»Матч ТВ вчера в 18:27
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после ничьей (1:1) с «Локомотивом» в матче 7-го тура чемпионата России не стал сетовать на усталость, а также посчитал нормальным то, что «быки» пока не могут победить фаворитов премьер-лиги.
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Руслан Камболов — о ничьей с «Локомотивом»: «Все хорошо, в правильном направлении движемся»
Sportbox.RUвчера в 18:27
Камболов: «Сегодня болельщики показали, что они, можно сказать, простили „Краснодар“»
Евро-футбол.рувчера в 15:55
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
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