Футбол

Руслан Камболов — о ничьей с «Локомотивом»: «Все хорошо, в правильном направлении движемся»Матч ТВ вчера в 18:27

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после ничьей (1:1) с «Локомотивом» в матче 7-го тура чемпионата России не стал сетовать на усталость, а также посчитал нормальным то, что «быки» пока не могут победить фаворитов премьер-лиги.
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