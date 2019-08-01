Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после ничьей (1:1) с «Локомотивом» в матче 7-го тура чемпионата России не стал сетовать на усталость, а также посчитал нормальным то, что «быки» пока не могут победить фаворитов премьер-лиги.

Руслан Камболов — о ничьей с «Локомотивом»: «Все хорошо, в правильном направлении движемся»

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