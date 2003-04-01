Футбол
Руслан Камболов: «В „Краснодаре“ я ожидаю много побед и чемпионство»Матч ТВ 14:34
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов в преддверии старта чемпионата России сезона-2019/2020 рассказал о том, как перешёл в стан «горожан» и поделился мнением о готовности команды к новому сезону.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Общество
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Общество
Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше
Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
Обновлено в 04:28
Политика
«Щас позвоню Баканову»: перепалка Зеленского в Борисполе получила продолжение – видео
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
Обновлено в 10:26
Кино
Умерла актриса Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе ушла из жизни в Милане в 96 лет, сообщает в среду агентство ANSA, называя ее "последней дивой итальянского театра и кино".
Обновлено в 06:24
Финансы
Курсы доллара и евро вновь упали
Курсы доллара и евро вновь упали Курс доллара и евро на сегодня.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Кино
Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»
Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Поиском виновных в химатаках в Сирии займется спецкоманда ОЗХО
Расследованием химатак в Сирии и поиском виновных замется специальная команда, созданная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено в 12:47
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Баскетбол
Клуб НБА «Клипперс» объявил о переходах Леонарда и Джорджа
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" подписал контракты с легкими форвардами Каваем Леонардом и Полом Джорджом.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Футбол
Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»
В сезоне-2018/19 сын легендарного румынского нападающего Георге Хаджи провел 39 матчей за "Вииторул", забив 14 мячей во всех турнирах, а так же завоевал с командой кубок страны.
Обновлено в 03:28
Политика
Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Обновлено в 15:23
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Ленобласти грузовик раздавил три легковушки, есть жертвы
В Ленинградской области на 186-м километре трассы "Кола" грузовик КамАЗ врезался в три автомобиля.
Обновлено в 14:23
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге
В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
Обновлено в 15:07
Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Общество
День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября
Обновлено в 14:38
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Общество
С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»
Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30