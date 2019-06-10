Футбол

Камболов рассказал, за что благодарен «Рубину»Нева Спорт 09:56

Футболист поблагодарил «Рубин», который заставил игрока поверить в себя после нескольких непростых лет, и благодаря которому он вновь получил шанс играть в премьер-лиге, а затем и в сборной России.
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Руслан Камболов: «Спасибо „Рубину“, что заставил поверить в себя»

Спорт-Экспресс09:10

Руслан Камболов: «Я провел в „Рубине“ самый яркий этап карьеры»

Матч ТВ09:13

Камболов: покидать «Рубин» невероятно сложно

РИА Новости09:13

Камболов рассказал, за что благодарен «Рубину»

Нева Спорт09:56

«Краснодар» представил лучшие моменты в карьере Камболова (ВИДЕО)

ProstoProSport08:47
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Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Обновлено в 10:30
Происшествия

Пороховой завод загорелся в Казани

Обновлено в 10:00
Футбол

Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Музыка

Рэпер из Geto Boys умер от рака

Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным

В результате Богомолову пришлось публично извиниться перед бизнесвумен и её мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Обновлено в 05:28
Футбол

Суд не пустил детей Мамаева в СИЗО

Обновлено в 10:00
Происшествия

Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Кино

Фильм «Однажды в Трубчевске» участвует в программе «Кинотавра»

Вчера в Сочи прошла церемония открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "КИНОТАВР".
Обновлено в 04:36
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Футбол

RFEF просит УЕФА провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась к УЕФА с просьбой провести финал Лиги Европы 2021 года в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе, сообщается на сайте федерации.
Обновлено в 08:24
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно питаться в жару

Обновлено в 08:44
Авто

Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли

Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Авто

Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости

Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.
Обновлено в 09:23
Политика

ОЗХО отказывает РФ в брифинге о прошлогодних событиях в сирийской Думе

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Технический секретариат ОЗХО отказал России в организации брифинга о событиях в сирийской Восточной Думе в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Киселев обнародовал результаты теста Голунова на наркотики

В программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о результатах теста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев

Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Франция приняла из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ

Во Франции приняли 12 детей-сирот боевиков террористической организации "Исламское государство", которые проживали в Сирии.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Авто

Ателье Mansory представило улучшенный Bugatti Chiron

Немецкое тюнинг-ателье Mansory продемонстрировало модернизированный гиперкар Bugatti Chiron в рамках автомобильной выставки в Женеве.
Обновлено в 10:00
Авто

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault

Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
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Руслан Камболов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и защитник клуба «Рубин» и сборной России.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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