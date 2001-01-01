Футбол

Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»Матч ТВ 16:54

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после победы над «Рубином» (1:0) в рамках 5-го тура чемпионата России остался доволен игрой, но не понял решения главного арбитра Сергея Лапочкина.
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Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»

Матч ТВ16:54

Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»

Sportbox.RU16:54

«Краснодар» – «Рубин»: за что удален Намли?

Спорт-Экспресс14:17
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