Футбол

Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»Матч ТВ 16:54

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Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после победы над «Рубином» (1:0) в рамках 5-го тура чемпионата России остался доволен игрой, но не понял решения главного арбитра Сергея Лапочкина.
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Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»

Матч ТВ16:54

Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»

Sportbox.RU16:54
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