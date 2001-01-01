Футбол
Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»Матч ТВ 16:54
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после победы над «Рубином» (1:0) в рамках 5-го тура чемпионата России остался доволен игрой, но не понял решения главного арбитра Сергея Лапочкина.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
Политика
В порту Херсона обыскивают танкер, заходивший в Севастополь
Напомним, ранее украинский суд вынес решение арестовать российский танкер «Neyma», захваченный в порту Измаила.
Обновлено в 17:21
Авто
В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Политика
Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети
Обновлено в 13:13
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Происшествия
В мечети Норвегии произошла стрельба
Стрельба произошла в мечети в Норвегии, по крайней мере один человек убит, есть также один пострадавший.
Обновлено в 11:50
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Технологии
Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи
Иван Бакаидов — программист, который с детства лишён возможности говорить понятно для окружающих, — разрабатывает интерфейсы для синтезаторов речи.
Обновлено в 15:17
Происшествия
На Китай обрушился тайфун «Лекима»
На материковую часть Китая обрушился супертайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:58
Общество
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Обновлено в 14:26
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Футбол
«Оренбург» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
Обновлено в 08:56
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Telegram стер слитую базу данных участников протестных акций в Москве
Обновлено вчера в 18:23
Авто
УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П
Обновлено в 08:22
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Транспорт
Петербуржцам придется 17 часов ждать вылета в Испанию из Пулково
Туристы из Петербурга вылетят в Испанию с 17-часовой задержкой. Рейс авиаперевозчика Vueling из Пулково в Аликанте перенесли на 17,5 часов.
Обновлено в 16:13