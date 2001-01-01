Руслан Камболов: «Думаю, Черчесов не забыл обо мне»Спорт-Экспресс 16:03

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после ничьей со "Спартаком" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что Егор Сорокин достоин вызова в сборную России. Напомним, в июне россияне в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретятся с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Общество Контактный центр «Сахалинэнергосбыта» пользуется популярностью За время работы контакт-центра чаще всего на единый телефон звонили для передачи показаний приборов учета электроэнергии; решали вопросы, связанные с платежными документами (в том числе оформление услуги на доставку квитанций электронной почтой); уточняли адреса и телефоны отделений "Сахалинэнергосбыта" и регионального оператора по обращению с ТКО.

Энергетика Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии 26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.

Общество Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» «Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Происшествия СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.

Общество На Сахалине хотят видеть некий центр патриотического воспитания На заседании рабочей группы в правительстве Сахалинской области обсудили создание центра патриотического воспитания.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Общество Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Музыка Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.

Космос На МКС возникла проблема с системой электроснабжения На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.

Общество Дмитрия Быкова выписали из больницы, и он приступил к работе Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.

Политика Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.

Происшествия В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

Политика Социалисты победили на выборах в парламент Испании Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса одерживает победу на досрочных всеобщих выборах после обработки 99,99% протоколов.

Общество Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.