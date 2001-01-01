Футбол

Руслан Камболов: «Думаю, Черчесов не забыл обо мне»Спорт-Экспресс 16:03

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после ничьей со "Спартаком" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что Егор Сорокин достоин вызова в сборную России. Напомним, в июне россияне в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретятся с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов о своей команде

Коммерсантъ18:39

Камболов: Сорокин много забивает. Думаю, вызова в сборную России он достоин

Чемпионат16:05

Руслан Камболов: «Думаю, Черчесов не забыл обо мне»

Спорт-Экспресс16:03
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Транспорт

Костромичи страшно раскритиковали новую концепцию развития центра

На прошлой неделе в Костроме обсудили концепцию развития центра города. На общественных слушаниях проект вызвал массу критики.
Обновлено в 12:40
Политика

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Директор Лободы прокомментировала иск немецких промоутеров к певице

Обновлено в 15:59
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Путешествия

Британцы из-за Brexit планируют провести летний отпуск вне пределов Евросоюза

В компании отметили, что по результатам опроса более 28 тысяч своих клиентов выяснилось, что еще в феврале те планировали отпуск провести вне пределов ЕС.
Обновлено в 19:41
Политика

Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины

Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено в 09:07
Авто

Владелец бейсбольного клуба заказал сумасшедший Ford Raptor

Совладелец бейсбольного клуба Los-Angeles Dodgers Бобби Паттон получил особый пикап Ford Raptor, который был доработан специалистами из компании Jimco Racing Inc. Новинка отличается от стандартной модели синим цветом кузова и белыми надписями LA Dodgers.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

Обновлено в 18:26
Гаджеты

Samsung представил вертикальный телевизор

Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:25
Путешествия

Рыбалка по-сахалински

Обновлено в 18:34
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам

Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Российских врачей планируют отправлять на Колыму «вахтовым методом»

Врачей со всей России планируют отправлять на Колыму. В Магаданской области медики будут работать «вахтовым методом».
Обновлено в 13:27
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом

«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Происшествия

В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ

Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Общество

Сахалинскую занятость частично доверят машинному интеллекту

Основной целью создания системы, указывает заказчик, является повышение точности и достоверности результатов прогнозирования кадровой потребности в Сахалинской области и отдельных мунобразованиях, а также оптимизация трудозатрат чиновников агентства, минобра и других органов власти в деле сбора и анализа динамики и показателей занятости.
Обновлено в 18:40
Общество

Среднемесячная зарплата директора читинского зоопарка составила 165,6 тысяч рублей

Немногим меньше в месяц зарабатывает директор театра песни и танца «Забайкалье» Наталья Уланова, ее среднемесячный доход составил 128,7 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону

Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Транспорт

Возобновились перевозки по единому билету в Крыму

«Тридцатого апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево)», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 18:26
Футбол

Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено в 19:00
Политика

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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