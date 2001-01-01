Футбол
Руслан Камболов: «Думаю, Черчесов не забыл обо мне»Спорт-Экспресс 16:03
Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после ничьей со "Спартаком" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что Егор Сорокин достоин вызова в сборную России. Напомним, в июне россияне в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретятся с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).
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Транспорт
Костромичи страшно раскритиковали новую концепцию развития центра
На прошлой неделе в Костроме обсудили концепцию развития центра города. На общественных слушаниях проект вызвал массу критики.
Обновлено в 12:40
Политика
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Обновлено в 17:04
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Путешествия
Британцы из-за Brexit планируют провести летний отпуск вне пределов Евросоюза
В компании отметили, что по результатам опроса более 28 тысяч своих клиентов выяснилось, что еще в феврале те планировали отпуск провести вне пределов ЕС.
Обновлено в 19:41
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено в 09:07
Авто
Владелец бейсбольного клуба заказал сумасшедший Ford Raptor
Совладелец бейсбольного клуба Los-Angeles Dodgers Бобби Паттон получил особый пикап Ford Raptor, который был доработан специалистами из компании Jimco Racing Inc. Новинка отличается от стандартной модели синим цветом кузова и белыми надписями LA Dodgers.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Гаджеты
Samsung представил вертикальный телевизор
Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:25
Путешествия
Рыбалка по-сахалински
Обновлено в 18:34
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам
Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Российских врачей планируют отправлять на Колыму «вахтовым методом»
Врачей со всей России планируют отправлять на Колыму. В Магаданской области медики будут работать «вахтовым методом».
Обновлено в 13:27
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ
Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Общество
Сахалинскую занятость частично доверят машинному интеллекту
Основной целью создания системы, указывает заказчик, является повышение точности и достоверности результатов прогнозирования кадровой потребности в Сахалинской области и отдельных мунобразованиях, а также оптимизация трудозатрат чиновников агентства, минобра и других органов власти в деле сбора и анализа динамики и показателей занятости.
Обновлено в 18:40
Общество
Среднемесячная зарплата директора читинского зоопарка составила 165,6 тысяч рублей
Немногим меньше в месяц зарабатывает директор театра песни и танца «Забайкалье» Наталья Уланова, ее среднемесячный доход составил 128,7 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Транспорт
Возобновились перевозки по единому билету в Крыму
«Тридцатого апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево)», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 18:26
Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено в 19:00
Политика
Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы
Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34