Экономика

«Русгидро» ввела в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭСТАСС вчера в 20:48

Генерирующая компания "Русгидро" во вторник ввела в эксплуатацию третий гидроагрегат на крупнейшей строящейся гидроэлектростанции России - Усть-Среднеканской ГЭС, расположенной на реке Колыма в Магаданской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.
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Строительство 4 блока Усть-Среднеканской ГЭС обойдется в 24,5 млн рублей - «Русгидро»

ПРАЙМвчера в 21:46

Развитие электроэнергетики Колымы Сергей Носов обсудил с Николаем Шульгиновым

MagadanMedia.ruвчера в 05:31

«Русгидро» ввела в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС

ТАССвчера в 20:48

Стоимость строительства четвёртого гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС составит 24,5 млрд руб

Интерфакс - Россиявчера в 21:08

РусГидро ввело в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС

Колыма-информвчера в 20:34

Глава РусГидро Николай Шульгинов и губернатор Магаданской области Сергей Носов провели рабочую встречу

ADVIS.ruвчера в 06:28

На строительство четвёртого гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС направят 24,5 млрд рублей

ДВ-РОССвчера в 23:55
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Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован

Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидировали.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить их свежесть.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться в президенты в 2020 году

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:47
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие

Медведев призвал вывести ракеты США из Европы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для всеобщего спокойствия было бы правильно вернуть ядерный арсенал США на родину.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика

Экс-глава Nissan освобожден под залог

Лишь с третьего раза Токийский окружной суд согласился освободить экс-главу концерна Nissan Карлоса Гона под залог.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes

Forbes в очередной раз назвал самых богатых бизнесменов. Рейтинг вновь возглавил основатель и глава компании Amazon Джефф Безос.
Обновлено вчера в 20:25
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Отец Децла рассказал про врожденное заболевание сына

Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что его сын Кирилл (рэпер Децл) имел врожденное заболевание сердца - гипертрофическую кардиомиопатию.
Обновлено вчера в 22:11
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено вчера в 07:44
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки

Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Годовалый ребенок умер после избиений отчима

Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Сурки проснулись в Московском зоопарке

В первые дни марта в столичном зоопарке вышли из спячки степные сурки, это событие традиционно связывают с наступлением долгожданной весны, сообщает сайт мэрии Москвы во вторник.
Обновлено в 00:14
Общество

РАН лишится части новосибирского Академгородка

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России

Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты

Ранее сообщалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в текущем месяце.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

WSJ узнала о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежки

В планах АНБ положить конец программе, которая позволяла прослушивать телефонные разговоры граждан США.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие

Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления

В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.
Обновлено вчера в 19:58
Наука

Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Пациент страдал от ВИЧ-положительного статуса на протяжении пятнадцати лет. Второго пациента в истории удалось полностью излечить от ВИЧ.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

В Московском метро начали продавать кожаные браслеты «Тройка»

В сувенирных магазинах и витринах пассажиры могут купить брелоки, силиконовые браслеты, кольца, а также наклейки и вкладыши с чипом карты.
Обновлено вчера в 23:04
Наука

В ожирении неожиданно нашли пользу

Участников эксперимента разделили на пять групп в зависимости от уровня ожирения.
Обновлено вчера в 23:37
Хоккей

«Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3. Решающая победа получилась волевой.
Обновлено вчера в 11:38
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Николай Григорьевич Шульгинов
Российский энергетик и специалист в области управления, Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» с сентября 2015 года.
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РусГидро
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве.
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