Экономика

«Русгидро» ввела в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭСТАСС вчера в 20:48

Генерирующая компания "Русгидро" во вторник ввела в эксплуатацию третий гидроагрегат на крупнейшей строящейся гидроэлектростанции России - Усть-Среднеканской ГЭС, расположенной на реке Колыма в Магаданской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.
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Стоимость строительства четвёртого гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС составит 24,5 млрд руб

Интерфакс - Россиявчера в 21:08

На строительство четвёртого гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС направят 24,5 млрд рублей

ДВ-РОССвчера в 23:55

«Русгидро» ввела в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС

ТАССвчера в 20:48

«Русгидро»: Строительство 4 блока Усть-Среднеканской ГЭС обойдется в 24,5 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 21:46

РусГидро ввело в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС

Колыма-информвчера в 20:34

Глава РусГидро Николай Шульгинов и губернатор Магаданской области Сергей Носов провели рабочую встречу

ADVIS.ruвчера в 06:28

Развитие электроэнергетики Колымы Сергей Носов обсудил с Николаем Шульгиновым

MagadanMedia.ruвчера в 05:31
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Политика

Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Наука

Второго пациента в истории излечили от ВИЧ-инфекции

Житель Лондона стал вторым в истории человеком, в крови которого не нашли следов вируса иммунодефицита человека после трансплантации костного мозга от донора с врожденным иммунитетом, пишет The Guardian.
Обновлено в 02:37
Авто

AliExpress начнет продавать россиянам автомобили

AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 02:48
Политика

Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Следствие попросило арестовать субподрядчика «Самара Арены»

Следствие ходатайствует об аресте субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена», гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Здоровье

Росздравнадзор изымет из продажи содержащий фенспирид «Эриспирус»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.
Обновлено в 02:19
Политика

Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».
Обновлено в 03:28
Происшествия

СК Башкирии возбудил дело против избившего подчинённую полицейского

В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который избил свою подчинённую и угрожал ей убийством.
Обновлено в 02:44
Общество

СМИ узнали о семейных проблемах вокалиста Prodigy незадолго до смерти

Вокалист The Prodigy Кит Флинт за несколько дней до смерти выставил на продажу дом в британском графстве Эссекс после развода с женой.
Обновлено в 03:19
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В Кургане уволили воспитательницу, заклеившую рот ребенка скотчем

Обновлено в 03:15
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 03:21
Общество

Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, пройдет во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный.
Обновлено в 02:06
Политика

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.
Обновлено вчера в 16:50
Авто

Skoda представила свой самый маленький кроссовер

Чешская Skoda представила свой самый компактный кроссовер под названием Kamiq.
Обновлено в 02:21
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму украинца за мошенничество

ФСБ задержала в Крыму 27-летнего гражданина Украины, который промышлял незаконным оформлением российского гражданства.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей

Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Политика

Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот

Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга

В феврале на своей странице в Twitter житель Новосибирска сообщал, что обратился в поликлинику в Советском районе города с острой болью в животе.
Обновлено в 03:12
Политика

Лукашенко заявил о повороте евразийской интеграции вспять

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в евразийской интеграции отсутствует какой-либо прогресс.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В катастрофе Ту-154 над Черным морем обвинили заправщиков самолета

Адвокат считает, что к катастрофе Ту-154 в конечном итоге привела экономия на топливе и обслуживании самолета вкупе с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлер.
Обновлено в 03:28
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:59
Спорт

Еще один эстонский лыжник признался в употреблении допинга

Эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга, передает ТАСС.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы

Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.
Обновлено в 02:06
Экономика

ФНС получила данные о счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о счетах, трастах и незадекларированных доходов граждан России из 58 стран, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре

Из-за срабатывания пожарной сигнализации выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес самолет китайской авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадыре.
Обновлено вчера в 15:17
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РусГидро
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве.
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