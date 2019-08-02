Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньгиРБК 15:23
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги. Об этом сообщил ТАСС представитель «Русфонда». «На счет «Русфонда» поступило 13 653 214 руб. — остаток долга наследников Жанны Фриске», — сказали в фонде.
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Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
Обновлено в 15:55
Политика
Путин подписал закон о содержании предпринимателей в СИЗО
Закон исключает возможность продлевать срок содержания предпринимателей под стражей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.
Обновлено в 16:56
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Американка лишилась всех конечностей после того, как ее лизнула собака
Как выяснилось, американка подхватила бактерии Capnocytophaga – они содержатся в слюне у некоторых кошек и собак.
Обновлено в 16:16
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено в 15:58
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Ларссона
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено в 13:30
Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Футбол
РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака»
На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.
Обновлено в 09:29
Хоккей
Стал известен капитан «Авангарда» в новом сезоне
Капитаном омского «Авангарда» в сезоне-2019/20 назначен защитник Алексей Емелин.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Карельские врачи почти 9 часов спасали жизнь мужчине с разрывом аорты
1 августа вертолет санавиации доставил из Костомукши в Петрозаводск 48-летнего мужчину, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты, сообщает Минздрав Карелии.
Обновлено в 09:23
Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»
Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено в 17:43
Политика
Порошенко попросил у США защиты от тюрьмы
Порошенко просит у США защиты от уголовного преследования, которое может стоить ему не только политической карьеры, но и привести в тюрьму.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион
Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.
Обновлено в 12:21
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
«Борнмут» забил «Лацио» три мяча, но этого не хватило для победы
Футбольный клуб «Лацио» в рамках товарищеской игры одержал победу над «Борнмутом».
Обновлено в 16:45
Наука
Названы способы похудения для склонных к полноте
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18