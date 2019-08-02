«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги. Об этом сообщил ТАСС представитель «Русфонда». «На счет «Русфонда» поступило 13 653 214 руб. — остаток долга наследников Жанны Фриске», — сказали в фонде.

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

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